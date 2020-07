Homem é executado em sorveteria da fronteira

Joilson Francelino, com Ponta Porã Informa

Um homem identificado como Miguel Ajala, foi assassinado no início da tarde desta segunda-feira (13), em uma sorveteria de Ponta Porã, cidade que faz fronteira com o Paraguai.

De acordo com informações do site Ponta Porã Informa, a vítima tomava sorvete na companhia de um amigo na calçada do estabelecimento quando o pistoleiro chegou a pé e sem dizer nada efetuou disparos contra Miguel.

O autor tentou matar o amigo da vítima, que conseguiu escapar. Ainda não há informações que identifique o autor e a motivação do crime.

