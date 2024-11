Homem é morto a facadas durante briga com o neto da esposa em Brasilândia

Lindomar dos Santos, de 47 anos, morreu ao ser esfaqueado na noite do último sábado (23), durante uma discussão com o neto da sua esposa, um rapaz de 19 anos, na casa da vítima localizada na rua Natanael Paulo da Silva, bairro José Rodrigues, no município de Brasilândia.

Conforme o boletim de ocorrência, a família estava reunida quando o autor e a vítima começaram a brigar por questões familiares. Durante a confusão, o jovem pegou uma faca de açougueiro que estava em cima da mesa.

O homem foi atingido por cerca de cinco golpes até cair no chão. A maioria das facadas foram desferidas na região da jugular, costas e nuca de Lindomar. Ele chegou a ser socorrido pelo irmão, sendo levado ao pronto-socorro do Hospital Doutor Júlio César Paulino Maia, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia foram acionadas, fazendo os levantamentos sobre o caso.

Na Delegacia de Polícia, o irmão de Lindomar relatou que ele foi atacado pela retaguarda sem chance de defesa.

