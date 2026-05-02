Homem é morto ao tirar satisfação com atual da ex no Tiradentes

Um homem foi morto a tiros na madrugada deste sábado (2), no bairro Tiradentes, em Campo Grande. O caso ocorreu por volta das 2h e envolve uma confusão dentro de um bar da região.

De acordo com o boletim de ocorrência, a situação começou no “Bar do Batã”, na Avenida Oceania, onde a vítima, identificada como Rafael da Silva Paulino, estava com um amigo em um karaokê.

Em determinado momento, um homem conhecido como “Café”, identificado como Itamar, de 43 anos teria tentado atacar o amigo da vítima com uma faca, motivado por ciúmes envolvendo sua ex-mulher, atual do desafeto. Durante a confusão, foram ouvidos disparos de arma de fogo. Rafael acabou ferido na mão e foi socorrido até a UPA Tiradentes, sendo depois encaminhado à Santa Casa.

Ainda conforme o registro, quando as equipes chegaram ao bar, Itamar foi encontrado caído no chão, já sem sinais de vida. Testemunhas relataram que os tiros teriam sido feitos pelo homem apontado como Bruno, de 34 anos, que fugiu do local logo após os disparos e não foi localizado até o momento.

O local foi isolado para trabalho da perícia, e o caso segue em investigação para esclarecer as circunstâncias e confirmar a dinâmica do crime. A ocorrência foi registrada como homicídio simples na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.



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