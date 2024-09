Homem é morto com facada no peito no Centro Oeste

Homem, ainda não identificado, morreu ao ser esfaqueado no peito durante a madrugada deste domingo (1°), no Bairro Centro Oeste, em Campo Grande. A arma usada no crime foi encontrada no local.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 3h30 para atender o caso. Ao chegar no local, as equipes encontraram uma viatura do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que havia acabado de constatar o óbito da vítima.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica também foram acionadas. Por ser de madrugada, as autoridades não encontraram testemunhas, ou imagens de câmeras de segurança, que pudessem ajudar com a dinâmica dos fatos.

Porém, as autoridades encontraram uma faca, do tipo peixeira de 32 centímetros, na varanda de um comércio. A arma estava com manchas de sangue e foi apreendida pelas equipes.

A vítima não portava documentos, mas tem entre 45 e 50 anos, cerca de 1,67 de altura, não tem tatuagens, estava vestido todo de preto e tinha o cabelo grande, preso tipo rabo de cavalo.

Equipes da DHPP (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios) também estiveram na cena do crime, fazendo os levantamentos a respeito do caso que foi registrado como homicídio, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também