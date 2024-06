Homem é preso após achar cartão perdido e dar prejuízo de quase R$ 3 mil à dona

Diógenes Carvalho de Sá, de 35 anos, foi preso na tarde de sexta-feira (31) em Dourados, à 228 quilômetros de Campo Grande, após encontrar um cartão, com aproximação ativa, e dar um prejuízo de cerca de R$ 2,6 mil à dona do cartão, de 47 anos.

Conforme informações do portal Dourados News, o cartão foi extraviado pela dona e encontrado pelo rapaz, que ao perceber que não havia necessidade de senha para liberação, resolveu ir às compras.

Com o cartão em mãos, o homem comprou par de tênis, jaqueta, aparelho de telefone celular, mochila e perfumes.

Enquanto realizava as compras, a vítima começou a rastrear os comércios onde as compras eram feitas, e após tomar conhecimento das características do rapaz, acionou a Guarda Municipal de Dourados (GMD).

Realizando buscas pela região, Diógenes foi localizado e preso em uma praça. Quando questionado pela polícia, ele inicialmente negou o crime, mas acabou confessando logo em seguida.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) onde foi autuado em flagrante pelo furto.

