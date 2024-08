Homem é preso após estuprar a filha de 13 anos em Antônio João

Homem, de 42 anos, foi preso ao ser acusado de estuprar a filha, de apenas 13 anos, na cidade de Antônio João. A prisão aconteceu durante o sábado (3).

Conforme as informações policiais, o caso foi denunciado a Polícia Civil que investigou o caso, fazendo os levantamentos a respeito dos abusos. Diante do apurado e com a divulgação de um laudo médico, que comprovou o crime, as autoridades conseguiram capturar o autor.

O crime teria acontecido pouco antes de ser denunciado para as autoridades. Para ajudar a vítima, as equipes do Conselho Tutelar da cidade a acolheram para que ela passe por atendimento de uma equipe multidisciplinar.

