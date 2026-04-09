Homem é preso após furtar materiais de projeto social que atende mais de 100 crianças na Capital

Homem foi preso pelo Grupo de Operações e Investigações (GOI) da Polícia Civil de Campo Grande e materiais esportivos furtados de um projeto social que atende cerca de 140 crianças foram recuperados.

O crime aconteceu entre os dias 5 e 6 de abril, quando um centro de treinamento esportivo no bairro Jardim Los Angeles foi invadido e teve levados itens como bolas de futebol, coletes, cones e outros equipamentos usados nas atividades com os jovens.

Durante as investigações, a polícia identificou que parte dos materiais estava sendo anunciada em uma plataforma online. A partir das informações, os agentes localizaram o suspeito, que confessou estar com parte dos objetos e apontou a participação de outros dois envolvidos.

Foram recuperadas bolas de futebol profissionais reconhecidas pela vítima. O caso segue em investigação para identificar os demais suspeitos e recuperar o restante dos materiais furtados.

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