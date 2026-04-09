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Homem é preso após furtar materiais de projeto social que atende mais de 100 crianças na Capital

Todos os itens esportivos levados de centro no Jardim Los Angeles foram recuperados, os objetos estavam anunciados em plataforma online

09 abril 2026 - 18h40Taynara Menezes

Homem foi preso pelo Grupo de Operações e Investigações (GOI) da Polícia Civil de Campo Grande e materiais esportivos furtados de um projeto social que atende cerca de 140 crianças foram recuperados.

O crime aconteceu entre os dias 5 e 6 de abril, quando um centro de treinamento esportivo no bairro Jardim Los Angeles foi invadido e teve levados itens como bolas de futebol, coletes, cones e outros equipamentos usados nas atividades com os jovens.

Durante as investigações, a polícia identificou que parte dos materiais estava sendo anunciada em uma plataforma online. A partir das informações, os agentes localizaram o suspeito, que confessou estar com parte dos objetos e apontou a participação de outros dois envolvidos.

Foram recuperadas bolas de futebol profissionais reconhecidas pela vítima. O caso segue em investigação para identificar os demais suspeitos e recuperar o restante dos materiais furtados.

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