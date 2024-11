Homem é preso após passar anos fingindo ser outra pessoa em MS

Um homem, de 55 anos, foi preso durante a quarta-feira (27), após passar anos fingindo ser outra pessoa na cidade de Jardim.

Na ocasião, ele fingia ser um homem de 57 anos, que é humilde, analfabeto e trabalhador rural. Segundo as autoridades, a vítima extraviou os documentos como, CPF e Certidão de Dispensa de Incorporação do Exército Brasileiro, na década de 1990. Ao encontrar os documentos, o autor utilizá-los como se fossem seus, cometendo diversos crimes, como se casar e registrar os filhos com o nome da vítima.

A situação de fraude veio à tona em 2020, quando a vítima tentou acessar o auxílio emergencial e se deparou com o uso indevido de sua identidade. Além das dificuldades em receber benefícios, o trabalhador rural enfrentou problemas para ser vacinada contra a COVID-19 e restrições de crédito, o que a impediu de realizar compras, já que seus dados pessoais estavam sendo usados indevidamente.

Durante a investigação, o autor foi identificado através de uma foto encontrada em redes sociais, que foi submetida ao reconhecimento facial, além da análise de dados digitais e biométricos.

Esses recursos tecnológicos foram cruciais para confirmar a participação do acusado em diversos crimes, como saques bancários ilegais e registros de atendimentos em órgãos públicos.

As investigações também revelaram que o acusado havia emitido documentos falsos em nome da vítima, e as perícias papiloscópicas confirmaram que os documentos estavam associados a ele.

Além disso, foi descoberto que o autor, usando documentos falsos, conseguir retirar a conta bancária da vítima a quantia de R$ 17.700,00, em duas oportunidades.

Após reunir provas suficientes a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do criminoso. Com o apoio da Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista, a equipe de investigadores deu cumprimento ao mandado de prisão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também