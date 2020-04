Homem é preso com maconha após se perder em rodovia

Um homem, 41 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (02), transportando 173 quilos de maconha, em Paranhos. Ele levaria a droga para Santa Catarina, mas acabou se perdendo na cidade da região sul do estado.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe realizava patrulha em um bairro da cidade quando abordaram um Ford Fusion com placas de Lages (SC). Dentro do veículo foram encontrados 6 fardos com 173 quilos de maconha, divididos em 219 tabletes.

O traficante revelou aos policiais ter saído de madrugada da cidade de Coronel Sapucaia para retornar ao seu estado de origem, mas se perdeu no trevo da rodovia MS 295 e foi parar em Paranhos.

O rapaz foi preso por tráfico de drogas e encaminhado para a Polícia Civil para as providências investigativas e judiciais.

