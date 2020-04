Homem é preso e pagará 10 mil por contrabandear agrotóxicos

Um homem, 25 anos, foi preso transportando 500 kg de agrotóxicos, nesta quarta-feira (01), em Douradina. Os produtos estavam sendo contrabandeados do Paraguai.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe abordou um Chevrolet Montana, e encontrou 500 kg de agrotóxicos das marcas Orion Diamond e Benzomectina dentro do carro que era conduzido por um jovem.

Ele foi preso e uma equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA) foi acionada para aplicar a multa pelo crime, chegando no local os militares aplicaram uma multa de R$ 10.000,00 contra o infrator. O Imasul efetuará o julgamento da multa, depois da defesa do autuado.

Além do crime de contrabando, o rapaz também responderá por crime ambiental, ou seja, produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. A pena é de um a quatro anos de reclusão, só pelo crime ambiental.

