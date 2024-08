Homem é preso por assediar menina de 12 anos durante churrasco em Maracaju

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso por assediar uma menina, de apenas 12 anos, durante um churrasco de família ocorrido durante a noite de domingo (4), na cidade de Maracaju.

Conforme as informações policiais, a genitora da vítima detalhou que a filha reclamou das atitudes de um homem da festa em que estava. O autor, tio de uma amiga da mulher, teria tentado passar a mão no corpo da criança e forçar relações com ela.

Ao tirar satisfação, para defender a filha, uma briga começou no local e o autor fugiu. Outra testemunha, que é vizinha desse homem, contou que sua filha de 16 anos já havia sido vítima dele, que por várias vezes tentou manter relações com a menor.

Diante dos fatos, a Polícia Militar foi acionada e realizou diligências pela área, até localizar o autor na rua Major Carlos, esquina com a rua Independência. Durante a abordagem, ele negou os fatos.

Para se defender, o homem alegou que havia feito apenas uma ‘brincadeira’, comentando com outro convidado da festa que ‘alguém teria que pagar pelo churrasco em forma de agrado’. Ao ser questionado sobre sair do local, ele apenas disse ter deixado o imóvel depois de levar um tapa no rosto, deferido pela mãe da menor.

Por ter ficado muito nervosa, a genitora da vítima precisou ser socorrida e levada para o hospital, onde recebeu atendimento médico.

O homem foi preso em flagrante, sendo levado para a Delegacia de Polícia Civil do município, onde o caso será investigado.

