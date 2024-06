Homem é preso por bater na própria mãe e na ex-esposa durante briga em Ponta Porã

A Polícia Militar de Ponta Porã prendeu um homem, de 39 anos, em flagrante após ele bater na ex-mulher, de 26 anos, e na própria mãe, de 56 anos, durante a noite de sexta-feira (29), no Assentamento Aba da Serra, localizado na região do distrito de Cabeira do Apa.

Conforme o boletim de ocorrência, a família teria passado o dia ingerindo bebidas alcoólicas, quando em determinado momento, deram inicio a uma discussão. O homem então agrediu a ex com um soco no rosto e bateu na sua mãe, quando ela tentou contê-lo.

Depois, ele rompeu a tornozeleira eletrônica e fugiu do local levando a ex e o filho do casal, um bebê ainda de colo. A Polícia Militar foi acionada pela genitora do autor, que apresentava visíveis sinais de embriaguez.

A guarnição fez diligências, até que encontrou o casal. A vítima apresentava um inchaço no rosto, causado pela agressão. Diante dos fatos, ele acabou sendo preso em flagrante.

Para os policiais, ele confessou ter batido na ex, mas negou as agressões contra a mãe. O autor detalhou ainda que retirou intencionalmente a tornozeleira eletrônica para evitar ser localizado após as agressões.

O caso foi então registrado como lesão corporal e violência doméstica, na 1° Delegacia de Polícia Civil do município.

