Homem é preso por 'bater uma' na frente de jovem em Maracaju

Um homem, de 20 anos, foi preso após se masturbar na frente de uma mulher de 26 anos na cidade de Maracaju na tarde desta sexta-feira (6).
Conforme as informações do site Maracaju Speed, a vítima detalhou que estava na frente de casa quando homem passou. Momentos depois, ele começou a se tocar enquanto olhava para mulher.
Ele estava com uma faca e fugiu logo após o crime. A Polícia Militar foi acionada e, durante rondas pela região, conseguiu localizar o homem nas proximidades de uma conveniência.
Diante da situação, o suspeito foi preso em flagrante pelo crime de importunação sexual, sendo encaminhado para delegacia da cidade, onde os fatos foram registrados.
