Polícia

Homem é preso por 'bater uma' na frente de jovem em Maracaju

A vítima contou ainda que o suspeito estava armado com uma faca

07 março 2026 - 12h11Brenda Assis

Um homem, de 20 anos, foi preso após se masturbar na frente de uma mulher de 26 anos na cidade de Maracaju na tarde desta sexta-feira (6).

Conforme as informações do site Maracaju Speed, a vítima detalhou que estava na frente de casa quando homem passou. Momentos depois, ele começou a se tocar enquanto olhava para mulher.

Ele estava com uma faca e fugiu logo após o crime. A Polícia Militar foi acionada e, durante rondas pela região, conseguiu localizar o homem nas proximidades de uma conveniência.

Diante da situação, o suspeito foi preso em flagrante pelo crime de importunação sexual, sendo encaminhado para delegacia da cidade, onde os fatos foram registrados.

