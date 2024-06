Homem é preso por chamar a mãe de 'capeta' em Juti

Homem, de 32 anos, que xingou a mãe de ‘capeta’ foi preso durante a manhã desta quinta-feira (20), pela Polícia Civil, através da Delegacia de Juti.

Conforme as informações policiais, além de chamar a mãe de ‘capeta’, ele disse outras palavras injuriosas contra ela. Diante da situação, a vítima procurou ajuda, relatando aos policiais as violências que vinha sofrendo ao conviver com seu filho.

A Polícia Civil irá apurar em Inquérito Policial se a vítima sofria outros crimes no contexto da Lei Maria da Penha. Foi então feita a representação prisão preventiva do agressor doméstico, em razão de sua reiteração em crimes no âmbito da Lei Maria da Penha, além de sua extensa ficha criminal.

Por fim, o autuado será indiciado por injúria praticada no contexto de violência doméstica e familiar, permanecendo preso à disposição da Justiça.

