Homem é preso por chamar a namorada do amigo de 'neguinha' em Ribas do Rio Pardo

Um homem, de 53 anos, foi preso por injuria racial durante a sexta-feira (28), após ofender a companheira do seu amigo em Ribas do Rio Pardo.

Conforme as informações da Polícia Civil, depois do crime a vítima procurou a delegacia informando que o autor havia dito para uma recepcionista, do estabelecimento em que estava: “Em meio a tantas mulheres não sei porque meu amigo foi se envolver com uma neguinha”.

A vítima foi informada sobre a frase pouco depois e denunciando o caso, pois se sentiu muito ofendida. Diante dos fatos, as equipes da Delegacia de Ribas do Rio Pardo, prendeu o homem em flagrante por injuria racial previsto na lei de Racismo.

A prisão por injuria racial é inafiançável. A pena, em caso de condenação é prisão de 2 a 5 anos.

