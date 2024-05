Homem é preso por dirigir bêbado e cair com carro em vala na MS-134

Homem, de 35 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso depois de cair em uma vala enquanto dirigia bêbado pela MS-134, entre as cidades de Batayporã e Nova Andradina. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (1°).

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Nova Notícias, ele estava em um Toyota Corolla, seguindo de Batayporã para Nova Andradina. Em determinado momento, o motorista perdeu o controle de direção e saiu da pista.

Por conta disso, ele acabou caindo dentro de uma vala de captação de água. O local funciona como uma espécie de divisão da pista de rolamento. Ao cair, a porta do lado esquerdo do carro ficou travada, impedindo a saída do condutor.

Equipes da PMR (Policia Militar Rodoviária) fizeram o resgate dele pelo lado direito do veículo. Ao sair, ele apresentava claros sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, odor etílico no hálito, fala alterada e dificuldade no equilíbrio. O motorista se recusou a realizar o teste do bafômetro, mas foi preso ainda assim.

O veículo, com vários danos materiais, foi retirado por um guincho de Nova Andradina. Ainda segundo o site, que a guarnição do Corpo de Bombeiros de Nova Andradina chegou a ir no local, mas o condutor recusou atendimento.

