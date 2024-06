Homem é preso por estuprar adolescente de 13 anos na saída da escola em Ladário

Homem, de 37 anos, foi preso por suspeita de ter estuprado uma adolescente de 13 anos, na cidade de Ladário. A prisão aconteceu durante a manhã desta segunda-feira (24).

Conforme as informações policiais, o autor tinha o costume de esperar a vítima na porta da escola. No dia do crime, em uma dessas ocasiões, ele levou a menina para sua casa, onde mantiveram relações sexuais.

Para as autoridades, a vítima contou que em determinado momento, começou a sentir dor e pediu para ele parar, mas ele não parou, pois disse que ela “aguentaria” e a forçou a seguir com o ato sexual.

Em decorrência disso, a menina teve um sangramento que evoluiu para hemorragia nas partes íntimas, precisando ser levada para o hospital e ficar internada. Neste momento, os pais da menor descobriram o que havia acontecido e registraram um boletim de ocorrência, denunciando o caso e solicitando medidas protetivas de urgência contra o autor.

Mesmo com a medida deferida e o inquérito policial em andamento, o autor tentou manter contato com a vítima. Diante da situação, a justiça optou por decretar a prisão preventiva do homem. Após a prisão, o autor foi encaminhado até a Unidade Policial para as providências legais, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A investigação prosseguirá para apurar toda a dinâmica do crime.

