Homem é preso por estuprar e abandonar a filha de 11 anos no meio da rua

Homem, de 31 anos, foi preso por estuprar e abandonar a filha, de apenas 11 anos, no meio da rua no município do Novo Gama, em Goiás. O estupro aconteceu na madrugada de sábado (11), mas a prisão do autor foi feita apenas na terça-feira (14).

Conforme as informações policiais, o autor saiu com a filha de casa sob o pretexto de comprar um refrigerante. Durante o trajeto, o pai teria desviado o carro para uma área isolada, onde submeteu a menina a atos de violência física e sexual. A criança foi então abandonada na rua, buscando ajuda em um estabelecimento comercial.

O homem então desapareceu. A vítima foi socorrida por comerciantes e pelo Conselho Tutelar e levada para atendimento médico e proteção.

Exames médicos no Instituto Médico Legal (IML) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), realizados ainda na madrugada, identificaram sinais de violência física e indícios de abuso sexual.

A Delegacia de Polícia de Novo Gama começou a investigar e pediu à Justiça um mandado de prisão, que foi aprovado. Menos de 72 horas após o crime, policiais civis localizaram e prenderam o estuprador no Setor Leste do Gama, no Distrito Federal.

Após a prisão, o autor foi conduzido à delegacia. Ele também passou por exames médicos e foi encaminhado à unidade prisional de Novo Gama, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também