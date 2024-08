Homem é preso por maus-tratos ao deixar cachorro quase morrer de fome em MS

Homem, de 41 anos, foi preso pelo crime de maus-tratos a animais durante a tarde de quinta-feira (1°), na cidade de Taquarussu.

Quando os policiais da Delegacia de Polícia Civil da cidade chegaram na casa do suspeito, encontraram um cachorro visivelmente doente, com as patas machucadas, magro, sem comida e água, que não conseguia nem se levantar.

Durante checagem no sistema, foi verificado que o autor já possuía passagens pelo mesmo crime, mas no município de Ivinhema, onde ele usou uma faca para ferir a boca de um cachorro.

Para as autoridades o homem chegou a afirmar que estava ciente da condição de saúde do animal, mas não procurou ajuda para que ele ficasse melhor. Diante da situação, ele acabou sendo preso em flagrante.

O cachorro foi resgatado pela Polícia Civil, com a ajuda da ONG “Esperança, a Voz dos Animais”. Ele seria levado para uma clínica veterinária, onde receberia os cuidados médicos necessários.

