Homem é preso por receptação após comprar gado furtado em Coxim

Homem, de 37 anos, foi preso depois de comprar cabeças de gado furtadas da Fazenda Brasil Novo, em Coxim. A prisão aconteceu durante a manhã de segunda-feira (4), mas o furto foi comunicado na manhã de domingo (3).

As investigações apontaram que os animais estariam escondidos no Assentamento Santo Antônio. Diante disso, a Polícia Civil e a Perícia Técnica foram até o local, encontrando os animais furtados, com marcas recentes sobrepostas às marcas originais de identificação, na tentativa de ocultar a origem do gado.

Essa técnica é utilizada por criminosos para dificultar a identificação do rebanho. O receptador contou para as autoridades que comprou os animais de um funcionário da fazenda vizinha, ou seja, a propriedade da vítima.

Diante da situação, o homem acabou sendo preso em flagrante por receptação. As investigações seguem em andamento para identificar e prender todos os envolvidos no crime.

