Homem é preso por sequestrar, ameaçar e estuprar menino de 13 anos em Ladário

Homem, de 30 anos, foi preso por sequestrar um adolescente, de 13 anos, durante a tarde de segunda-feira (22), na cidade de Ladário. Ele teria ainda ameaçado e mantido relações sexuais com o menor.

Conforme as informações do site Diário Corumbaense, o Conselho Tutelar e a Polícia Militar foram acionadas pela mãe da vítima. Juntos, eles foram até a casa do homem, que preliminarmente negou as perguntas sobre o menor estar no imóvel. Ele também não estava autorizando a entradas das equipes.

Porém, quando ele saiu para buscar água, os policiais ouviram a porta dos fundos abrindo e o viram o adolescente na casa. Sem saída, ele deixou os militares entrarem no local.

Quando questionado, o menor contou que estava dormindo quando as equipes chegaram. Ele então detalhou que havia mantido relações sexuais com o autor, dizendo: "dormi aqui e tive relação com ele (autor)".

Ainda segundo o site, o menino disse ter sido ameaçado pelo homem. Para intimidar a vítima, em caso de uma possível denúncia, o autor teria afirmado matar a mãe e a vítima após sair da cadeia. Além disso, a mãe do menor também já havia sido ameaçada de morte por ele.

Diante da situação, o caso foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi registrado como estupro de vulnerável, sequestro e ameaça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também