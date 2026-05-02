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Polícia

Homem é preso por tentar vender caipirinha por R$ 1,8 mil

A vítima estava desorientada e teria sido pressionada por um grupo para pagar pela bebida em Copacabana

02 maio 2026 - 11h32Sarah Chaves, com CNN
Ocorrência foi registrada durante a "Operação TatuíOcorrência foi registrada durante a "Operação Tatuí   (Seop)

Um homem foi preso na madrugada desta sexta-feira (1º) após tentar vender uma caipirinha por R$ 1,8 mil a um turista na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu na faixa de areia, perto do mar, em um dos pontos mais movimentados da cidade, e chama atenção pelo valor cobrado.

Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), a vítima estava desorientada e teria sido pressionada por um grupo para pagar pela bebida como condição para deixar o local. Agentes conseguiram prender um dos envolvidos, enquanto outros suspeitos fugiram.

A ocorrência foi registrada durante a “Operação Tatuí”, ação que antecede o evento “Todo Mundo no Rio”, que deve reunir grande público neste sábado (2), com show da cantora Shakira. Além da prisão, equipes apreenderam 12 garrafas de bebidas, carrinhos e estruturas irregulares, além de desmontar dois acampamentos montados na areia.

O episódio reforça um problema recorrente na orla: práticas abusivas que acabam prejudicando turistas e manchando a imagem da cidade. Em outro caso recente, uma turista estrangeira relatou prejuízo de R$ 10 mil ao comprar um simples espeto na mesma região.

De acordo com a Seop, a operação busca justamente combater esse tipo de irregularidade, retirando materiais escondidos na areia e organizando o comércio ambulante. Cerca de 40 agentes participaram da ação, com apoio da Guarda Municipal, Comlurb e até uso de drone durante a madrugada.
 

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