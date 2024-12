Homem é preso por vender cigarro eletrônico em Campo Grande

Homem, de 41 anos, foi preso ao ser flagrado vendendo cigarro eletrônico no Bairro Vila Sobrinho, em Campo Grande, durante a manhã desta terça-feira (3).

Conforme a Polícia Civil, as equipes da DECON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) foram informadas pela Delegacia de Polícia de Rochedo, que um homem estaria vendendo cigarros eletrônicos e acessórios na modalidade varejo, atacado e delivery, inclusive abastecendo a região de Rochedo.

Diante da situação, a DECON passou a monitorar a casa do homem, até que entraram no local e apreenderam 44 cigarros eletrônicos, acessórios e pequena porção de maconha que foram localizados no quarto do investigado.

O homem foi autuado em flagrante por contrabando, com pena prevista de até 5 anos de reclusão e permanece preso, à disposição da justiça.

