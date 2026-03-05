Menu
Menu Busca quinta, 05 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Polícia

Homem é preso suspeito de violência doméstica e tentativa de estupro em Iguatemi

Ela havia saido da cadeia em janeiro de 2026 com o cumprimento de pena mediante uso de monitoramento eletrônico

05 março 2026 - 19h11Brenda Assis
Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi, onde o caso foi registradoDelegacia de Polícia Civil de Iguatemi, onde o caso foi registrado   (Divulgação/PCMS)

Um homem de 35 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (5) suspeito de cometer crimes de violência doméstica e tentativa de estupro em Iguatemi.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é investigado pelos crimes de lesão corporal dolosa, ameaça e dano no contexto de violência doméstica, além de tentativa de estupro.

O homem havia sido solto em janeiro de 2026 com o cumprimento de pena mediante uso de monitoramento eletrônico, após condenações anteriores por tráfico de drogas.

Porém, após a soltura foram registradas duas ocorrências envolvendo o suspeito, relacionadas a crimes cometidos no contexto de violência doméstica e tentativa de estupro.

Diante dos fatos, a autoridade policial responsável pelo caso solicitou à Justiça a prisão preventiva do investigado. O pedido foi aceito pelo Judiciário, que expediu o mandado.

O homem foi localizado na zona rural de Iguatemi e preso nesta quinta-feira. Ele foi encaminhado e permanece à disposição da Justiça.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Grávida quase é atingida por tiro durante briga de trânsito em Maracaju
Polícia
Grávida quase é atingida por tiro durante briga de trânsito em Maracaju
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Homem morre após passar mal durante viagem em busca de emprego em MS
Depac Centro
Polícia
Homem é denunciado por fazer montagem com vídeos da ex e postar em sites pornô
Homem é baleado em tentativa de assassinato no São Conrado
Polícia
Homem é baleado em tentativa de assassinato no São Conrado
Hospital da Vida
Polícia
Homem morre dias após ser atropelado pela namorada em Naviraí
Corpo de mulher é achado na Cachoeira do Inferninho, em Campo Grande
Polícia
Corpo de mulher é achado na Cachoeira do Inferninho, em Campo Grande
A prisão foi efetuada pela Força Tática da 11ª CIPM -
Polícia
Homem é preso por manter relação com menina de 13 anos em Campo Grande
A pequena faleceu durante a tarde de ontem (4)
Polícia
Criança que morreu em UPA pode ter participado do 'desafio do desodorante' em Campo Grande
Quantidade de droga apreendida
Polícia
Motorista é preso com 182 quilos de cocaína em fiscalização da PRF em Corumbá
Polícia Federal está mais uma vez em Corumbá
Polícia
Operação da PF em Corumbá tenta combater o tráfico entre MS e São Paulo

Mais Lidas

UPA Universitário, onde aconteceu o caso
Polícia
Menina de 9 anos morre em UPA de Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Adolescentes matam aula para encontrar homem e são abusadas sexualmente em Campo Grande
A pequena faleceu durante a tarde de ontem (4)
Polícia
Criança que morreu em UPA pode ter participado do 'desafio do desodorante' em Campo Grande
Pastor e denúncia - Foto: Arte / JD1
Polícia
Novo relato com prints expõe 'investidas' de pastor sobre menor em Campo Grande