Homem é preso suspeito de violência doméstica e tentativa de estupro em Iguatemi

Um homem de 35 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (5) suspeito de cometer crimes de violência doméstica e tentativa de estupro em Iguatemi.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é investigado pelos crimes de lesão corporal dolosa, ameaça e dano no contexto de violência doméstica, além de tentativa de estupro.

O homem havia sido solto em janeiro de 2026 com o cumprimento de pena mediante uso de monitoramento eletrônico, após condenações anteriores por tráfico de drogas.

Porém, após a soltura foram registradas duas ocorrências envolvendo o suspeito, relacionadas a crimes cometidos no contexto de violência doméstica e tentativa de estupro.

Diante dos fatos, a autoridade policial responsável pelo caso solicitou à Justiça a prisão preventiva do investigado. O pedido foi aceito pelo Judiciário, que expediu o mandado.

O homem foi localizado na zona rural de Iguatemi e preso nesta quinta-feira. Ele foi encaminhado e permanece à disposição da Justiça.

