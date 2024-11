Homem é socorrido em estado grave após ser espancado no Taquaral Bosque

Homem, não identificado, foi espancado e socorrido em estado grave durante a noite de quinta-feira (14), no Bairro Taquaral Bosque, em Campo Grande. Os autores do crime não chegaram a ser localizados.

A Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço indicado e ao chegar no local, encontrou duas viaturas do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atendendo a vítima. Como o homem não portava documentos e não conseguiu falar com a guarnição, ele não pode ser identificado.

Um morador contou que estava em casa e ao sair, viu o homem caído e com muito sangue pelo corpo. Por conta disso, ele correu para chamar o SAMU, para que a vítima fosse atendida e levada para uma unidade de saúde. Apesar disso, a testemunha explicou que não viu ou ouviu qualquer movimentação estranha na região.

A vítima foi socorrida em estado grave, com várias lesões pelo corpo e um TCE (traumatismo crânio encefálico), sendo encaminhado para a Santa Casa.

O caso foi então registrado como lesão corporal dolosa, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

