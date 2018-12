Homem envia “nudes” e pessoa exige dinheiro para não divulgar

Um homem, de 31 anos, foi ameaçado após enviar fotos íntimas a uma desconhecida por uma rede social. Ela queria R$900,00 e passou a dizer que divulgaria o conteúdo na rede, caso ele não pagasse. De acordo a polícia, a vítima reside em Dourados e registrou o boletim de ocorrência logo depois da tentativa de extorsão por volta ocorrida por volta das 12h30 de terça-feira (25).

O homem contou que recebeu convite de amizade na rede social Facebook de um perfil identificado como Ortelia Sousa, eles começaram a conversar Messenger, e depois de um tempo, a vítima enviou “nudes” ao perfil.

O homem disse que teve um diálogo por cerca de dez minutos e a pessoa do tal perfil passou a exigir R$ 900,00 ameaçando divulgar as fotos, caso o valor não fosse depositado em uma conta internacional via Western Union.

A vítima não fez o depósito, o caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.

Deixe seu Comentário

Leia Também