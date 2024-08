Homem esfaqueia sobrinho do nada durante café da manhã e acaba preso em Costa Rica

Homem, de 33 anos, foi preso em flagrante após esfaquear o sobrinho, de 20 anos, do nada durante a manhã desta quarta-feira (14), na Rua N, localizada no Bairro Vale do Amanhecer, em Costa Rica.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo Corpo de Bombeiros, pois um jovem teria sido esfaqueado. No local, uma testemunha contou que o rapaz estava tomando café na cozinha, quando seu tio saiu do quarto, pegou uma faca e o golpeou.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo levado para uma unidade de saúde. Por sorte, apesar da gravidade do ferimento, ele não corre risco de morte.

O autor ficou no local, sendo preso em flagrante pelo crime. A mãe da vítima, irmã do autor, detalhou que o homem possui problemas psiquiátrico e toma vários medicamentos controlados.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigada pelas autoridades.

