Homem esfaqueia sobrinho durante briga em Dourados

Um jovem de 19 anos foi ferido a facadas após uma briga familiar na noite de segunda-feira (9), na Aldeia Bororó, em Dourados.

De acordo com informações do site Dourados News, a vítima foi atingida no braço e na região do pescoço, próximo à garganta. O suspeito do ataque é o próprio tio da vítima, um homem de 23 anos.

Após ser ferido, o jovem recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado para atendimento no Hospital da Vida.

Segundo a polícia, o suspeito fugiu logo após as agressões. Equipes fizeram buscas na região da aldeia e em áreas próximas, mas ele ainda não havia sido localizado até a última atualização desta reportagem.

O caso deve ser investigado pela polícia para apurar as circunstâncias da briga familiar.

