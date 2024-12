Homem espanca e esfaqueia a companheira e diz que a morte foi por crise epiléptica

Um homem identificado apenas como E.S.R de 43 anos, foi preso em flagrante por feminicídio após agredir e esfaquear a companheira de 26 anos até a morte após uma discussão na região do Los Angeles, em Campo Grande.

Conforme informações repassadas pela polícia, uma equipe da Delegacia de Homicídios foi acionada na residência onde a vítima foi encontrada com graves lesões na face e no crânio. Depois de receber informações de que ela estava em um relacionamento conturbado, sendo vítima de violência doméstica, inclusive com vários registros policiais da situação, a guarnição foi até a casa do suspeito.

Na residência, as autoridades foram informadas de que o homem havia ido em casa, pegado algumas roupas e saído novamente. Ele foi encontrado momentos depois, escondido na casa de um amigo. Em uma primeira abordagem, o suspeito relatou que a companheira havia sofrido uma crise epilética, tendo se machucado fatalmente ao se debater no chão.

Ao ser confrontado com a gravidade das lesões da vítima, o autor confessou que durante uma discussão, passou a agredi-la e ainda teria desferido golpes de faca contra a cabeça da mulher, causando sua morte dela.

A faca utilizada no crime foi encontrada com o autor ainda com manchas de sangue. O caso está sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

