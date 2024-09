Homem espancado por grupo de seis pessoas morre no Hospital da Vida em Dourados

Saiba Mais Polícia Homem é espancado por seis pessoas e socorrido em estado grave em Dourados

Jonas Benitez, de 43 anos que estava internado no Hospital da Vida, em Dourados, após ser espancado por um grupo de pessoas na noite de quinta (12), acabou morrendo nesta sexta-feira (13).

Quatro adolescentes, dois de 15 e outros de 17, foram apreendidos por envolvimento no crime que ocorreu na Rua Waldir Balbuena Medeiros, no Residencial Greenville, região Sul da cidade

Eles foram detidos por policiais civis do 2º Distrito Policial e encaminhados à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) ainda ontem.

Todos acabaram autuados por ato infracional de homicídio. Outras duas pessoas, um homem e uma mulher que faziam parte do grupo que agrediu o rapaz, já foram identificados, porém, continuam foragidos.

Conforme as informações apuradas pelo Dourados News, Jonas era usuário de entorpecentes sem residência fixa e cometia alguns furtos na região, gerando incômodo aos populares.

De acordo com testemunhas, na noite de quinta, ele foi flagrado pelo grupo e espancado com materiais de construção.

Após o fato, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) encaminhou Jonas até o Hospital da Vida, porém, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na sexta-feira (14).

