Homem fica em estado grave ao levar pauladas, pedradas e capacetadas em briga

Homem, de 30 anos, foi espancado a pauladas, pedradas e até capacetadas durante uma briga com cerca de 10 pessoas na noite de domingo (23), em Aquidauana.

Conforme as informações iniciais, a vítima foi socorrida em estado grave, devido a uma lesão na nuca. Quando foi encontrado por populares, no cruzamento da Rua Dos Ferroviários com a Rua Delfino Alves Correa, o homem estava desorientado.

Testemunhas relataram ter visto a vítima sendo espancada por pelo menos 10 pessoas. Os autores, que estavam a pé e de moto, usaram pedaços de madeira, capacetes, pedras e outros recursos para agredir o homem.

Segundo o site O Pantaneiro, o Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo a vítima em estado grave para o pronto-socorro da cidade. Porém, devido ao seu estado de saúde, ele precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

Equipes da Polícia Militar também acompanharam a ocorrência e fazem diligências para encontrar os autores.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também