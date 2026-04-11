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Homem fica ferido após levar garrafada ao intervir em briga de casal no Nova Lima

A vítima foi encaminhada para a Santa Casa com ferimento na cabeça

11 abril 2026 - 08h23Vinícius Santos
Marcas de sangue | Imagem ilustrativaMarcas de sangue | Imagem ilustrativa   (Jônatas Bis/JD1 Notícias)

Um homem de 39 anos ficou ferido após tentar intervir em uma briga de casal na madrugada deste sábado (11), no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência na rua Zulmira Borba, nas proximidades de uma lanchonete, após denúncias de uma confusão no local.

Conforme o registro policial, ao chegar, os militares encontraram a vítima consciente e orientada, sentada em uma cadeira e amparada por testemunhas. O homem apresentava duas lesões corto-contusas na região parietal da cabeça, com o sangramento já estancado.

Durante a apuração inicial, a vítima relatou que havia ido ao local buscar o filho, de 16 anos, quando se deparou com um desentendimento entre um casal. Ao tentar defender a mulher durante a discussão, acabou sendo atingido por uma garrafa na cabeça.

Após o golpe, o homem sofreu uma síncope, caiu ao solo e chegou a vomitar duas vezes. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local, realizou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima para a Santa Casa, onde permaneceu internada.

O autor da agressão não foi identificado e teria fugido do local após os fatos. O caso foi registrado no Cepol (Centro Integrado de Polícia Especializada) e será investigado pela Polícia Civil.

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