Homem fica ferido após levar garrafada ao intervir em briga de casal no Nova Lima

Um homem de 39 anos ficou ferido após tentar intervir em uma briga de casal na madrugada deste sábado (11), no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência na rua Zulmira Borba, nas proximidades de uma lanchonete, após denúncias de uma confusão no local.

Conforme o registro policial, ao chegar, os militares encontraram a vítima consciente e orientada, sentada em uma cadeira e amparada por testemunhas. O homem apresentava duas lesões corto-contusas na região parietal da cabeça, com o sangramento já estancado.

Durante a apuração inicial, a vítima relatou que havia ido ao local buscar o filho, de 16 anos, quando se deparou com um desentendimento entre um casal. Ao tentar defender a mulher durante a discussão, acabou sendo atingido por uma garrafa na cabeça.

Após o golpe, o homem sofreu uma síncope, caiu ao solo e chegou a vomitar duas vezes. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local, realizou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima para a Santa Casa, onde permaneceu internada.

O autor da agressão não foi identificado e teria fugido do local após os fatos. O caso foi registrado no Cepol (Centro Integrado de Polícia Especializada) e será investigado pela Polícia Civil.

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