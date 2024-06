Homem ganha 'surra misteriosa' como presente de aniversário da esposa em MS

Uma mulher, 24 anos, foi presa por violência domestica e desacato após bater no marido, de 35 anos, no dia do aniversário dele no Bairro Jardim Santa Rosa, em Bataguassu. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (20).

Conforme as informações iniciais, o casal estava voltando da comemoração do aniversário da vítima quando uma discussão começou. Em sua versão dada aos policiais militares, a mulher disse ter sido espancada pelo companheiro.

Porém, ele apresentou outros fatos, detalhando que tiveram um ‘contratempo’ durante a festa e por isso começaram a discutir no retorno para casa. Em determinado momento, a mulher partiu para cima do marido, fazendo com que ele a empurasse para cima de uma sofá.

Os policiais que atenderam o caso, ainda no imóvel do casal, apontou que a mulher tinha um forte cheiro etílico, indicando que ela havia ingerido uma quantidade de bebida alcoólica.

Diante dos fatos, segundo o site Cenário MS, os dois foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, onde a mulher foi presa em flagrante pelos crimes de desacato, lesão corporal dolosa e violência domestica.

