Homem morre ao ser espancado em Dourados

Adriano Roberto Oliveira da Silva, de 45 anos, foi espancado até a morte durante a madrugada de sábado (28), na cidade de Dourados.

Conforme as informações do site Dourados News, ele foi encontrado ferido em sua casa, localizada na Vila Erondina, durante o começo da manhã. Com várias marcas de espancamento pelo corpo, ele foi rapidamente encaminhado ao Hospital da Vida.

Apesar do socorro, Adriano acabou não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no mesmo dia. O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

