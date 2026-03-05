Homem morre apÃ³s passar mal durante viagem em busca de emprego em MS

Um homem de 34 anos morreu na tarde de quarta-feira (4) após passar mal durante uma viagem em Mato Grosso do Sul. O caso foi registrado como morte natural em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o pai da vítima procurou a delegacia para comunicar a morte e confirmar a identidade do filho.

Segundo o relato, o homem era natural do estado de Pernambuco e estava morando em Ivinhema. Ele viajava para Paranaíba em busca de uma oportunidade de emprego.

Ainda conforme o registro policial, ao chegar à cidade de Paranaíba, ele passou mal e foi socorrido, sendo levado a um hospital do município. Devido ao agravamento do quadro de saúde, o paciente foi transferido para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

Apesar dos atendimentos médicos, ele não resistiu e morreu às 14h55 de quarta-feira (4).

Segundo o pai, o homem tinha histórico de problemas de saúde e realizava tratamento para anemia e doença pulmonar. O caso foi registrado como morte natural na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

