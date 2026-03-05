Menu
Menu Busca quinta, 05 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov DÃ¡ para chegar lÃ¡ - Fev25
PolÃ­cia

Homem morre apÃ³s passar mal durante viagem em busca de emprego em MS

Segundo o pai, o homem tinha histÃ³rico de problemas de saÃºde e realizava tratamento para anemia e doenÃ§a pulmonar

05 marÃ§o 2026 - 18h25Brenda Assis
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo GrandeO caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande   (Brenda Assis)

Um homem de 34 anos morreu na tarde de quarta-feira (4) após passar mal durante uma viagem em Mato Grosso do Sul. O caso foi registrado como morte natural em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o pai da vítima procurou a delegacia para comunicar a morte e confirmar a identidade do filho.

Segundo o relato, o homem era natural do estado de Pernambuco e estava morando em Ivinhema. Ele viajava para Paranaíba em busca de uma oportunidade de emprego.

Ainda conforme o registro policial, ao chegar à cidade de Paranaíba, ele passou mal e foi socorrido, sendo levado a um hospital do município. Devido ao agravamento do quadro de saúde, o paciente foi transferido para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

Apesar dos atendimentos médicos, ele não resistiu e morreu às 14h55 de quarta-feira (4).

Segundo o pai, o homem tinha histórico de problemas de saúde e realizava tratamento para anemia e doença pulmonar. O caso foi registrado como morte natural na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi, onde o caso foi registrado
PolÃ­cia
Homem Ã© preso suspeito de violÃªncia domÃ©stica e tentativa de estupro em Iguatemi
Grávida quase é atingida por tiro durante briga de trânsito em Maracaju
PolÃ­cia
GrÃ¡vida quase Ã© atingida por tiro durante briga de trÃ¢nsito em Maracaju
Depac Centro
PolÃ­cia
Homem Ã© denunciado por fazer montagem com vÃ­deos da ex e postar em sites pornÃ´
Homem é baleado em tentativa de assassinato no São Conrado
PolÃ­cia
Homem Ã© baleado em tentativa de assassinato no SÃ£o Conrado
Hospital da Vida
PolÃ­cia
Homem morre dias apÃ³s ser atropelado pela namorada em NaviraÃ­
Corpo de mulher é achado na Cachoeira do Inferninho, em Campo Grande
PolÃ­cia
Corpo de mulher Ã© achado na Cachoeira do Inferninho, em Campo Grande
A prisão foi efetuada pela Força Tática da 11ª CIPM -
PolÃ­cia
Homem Ã© preso por manter relaÃ§Ã£o com menina de 13 anos em Campo Grande
A pequena faleceu durante a tarde de ontem (4)
PolÃ­cia
CrianÃ§a que morreu em UPA pode ter participado do 'desafio do desodorante' em Campo Grande
Quantidade de droga apreendida
PolÃ­cia
Motorista Ã© preso com 182 quilos de cocaÃ­na em fiscalizaÃ§Ã£o da PRF em CorumbÃ¡
Polícia Federal está mais uma vez em Corumbá
PolÃ­cia
OperaÃ§Ã£o da PF em CorumbÃ¡ tenta combater o trÃ¡fico entre MS e SÃ£o Paulo

Mais Lidas

UPA Universitário, onde aconteceu o caso
PolÃ­cia
Menina de 9 anos morre em UPA de Campo Grande
Cadeia pública - Foto: Ilustrativa / Reprodução
PolÃ­cia
Policiais presos em cadeia na Capital enfrentam riscos em contato com detentos comuns
Douglas Alves Mandu - Foto: Reprodução / Redes Sociais
JustiÃ§a
JustiÃ§a nega medida protetiva a menina que denunciou estupro de pastor em Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
PolÃ­cia
Adolescentes matam aula para encontrar homem e sÃ£o abusadas sexualmente em Campo Grande