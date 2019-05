Homem morre depois de ser esfaqueado durante discussão

Joilson Francelino, com informações do site Bela Vista News

Oswaldo Cuevas, 40 anos, foi morto a golpes de faca após uma discussão na noite de domingo (12), em Bela Vista.

De acordo com informações do site Bela Vista News, por motivos ainda desconhecidos, Oswaldo começou a discutir com dois homens. Um deles teria desferido os golpes de faca contra a vítima que foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde do município.

A vítima chegou a passar por um procedimento cirúrgico, mas não resistiu e morreu nesta madrugada. Os autores foram presos em flagrante, os nomes deles não foram divulgados. Oswaldo era conhecido por muita gente na cidade, pois trabalhava com limpeza de terrenos.

