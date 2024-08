Homem morre embaixo de pé de manga e vizinhos acham que ele estava dormindo

Homem, ainda não identificado, foi encontrado sem vida debaixo de um pé de manga durante a tarde terça-feira (20), no Jardim Climax, em Dourados.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até um terreno baldio, onde encontraram uma pessoa indígena, caído embaixo de um pé de manga. Uma testemunha contou que ao passar pelo local na segunda-feira (19) e ver a vítima deitada, achou que ela estivesse dormindo.

No entanto, ao passar novamente ontem pela área e ver a pessoa do mesmo jeito, estranhou e ao verificar encontrou o homem sem vida. Por estar morto há algum tempo, várias moscas se aglomeravam no corpo, exalando mal cheiro.

Ainda segundo o registro policial, a vítima teria falecido de causas naturais, já que o corpo não tinha sinais de violência. O caso foi registrado como achado de cadáver na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

