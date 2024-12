Homem morre enquanto lavava o carro em açude de fazenda em Porto Murtinho

Wanderlei Máximo Alves, de 49 anos, foi encontrado morto no açude da fazenda em que trabalhava na região de Porto Murtinho. O corpo teria sido achado pela esposa do homem, durante a tarde de domingo (15).

Conforme as informações policiais, o capataz da fazenda detalhou que saiu para realizar um serviço nas proximidades, se ausentando por algum tempo. Ao retornar, encontrou a esposa da vítima chorando em desespero.

Ela contou então que estava observando o marido de longe, enquanto ele lavava uma máquina de trator e o próprio carro às margens do açude. Em determinado momento, vendo tudo parado, ela resolveu se aproximar para saber se estava tudo bem.

Ao chegar perto, a mulher encontrou o companheiro já sem sinais vitais. As equipes da Polícia Civil foram acionadas, junto com a Perícia Técnica para realizar os trabalhos necessários no local.

Para as autoridades, a mulher contou que Wanderlei tinha pressão alta e não ingeria bebidas alcoólicas. O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico, na Delegacia de Polícia Civil de Caracol e será investigado.

