Homem não aceita o fim do casamento, bate e ameaça matar a ex em Coxim

Homem, de 41 anos, foi preso por agredir e ameaçar matar a ex-mulher, também de 41 anos, durante a noite de quarta-feira (21), na cidade de Coxim.

Conforme as informações da Polícia Civil, a vítima procurou a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) cantando que na noite de terça-feira (20), ela resolveu terminar o relacionamento com o companheiro. Acompanhado do término, a mulher mandou o marido sair da casa em que moravam juntos, na zona rural.

Irritado por não aceitar o fim do relacionamento, o autor então passou a agredir a mulher na frente dos filhos do casal. Além de apanhar, a vítima ainda foi ameaçada de morte.

Diante dos fatos, as equipes da DAM conseguiram localizar o autor na área central da cidade.

A prisão foi efetuada durante a Operação Shamar, uma iniciativa nacional de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher e ao feminicídio, que está em andamento entre 1º e 29 de agosto de 2024.

