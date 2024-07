Homem pede inquilino sair de casa alugada e é ameaçado de morte no Coophavila II

Homem, de 50 anos, foi ameaçado de morte durante a madrugada desta sexta-feira (12), no bairro Coophavila II, em Campo Grande. O autor, de 35 anos, estava drogado quando fez as ameaças.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 22h44 pela filha da vítima, pois a primeira ameaça de morte estava acontecendo. Para os policiais, a vítima contou que alugou a casa dos fundos para a mãe do rapaz.

Porém, ela morou no local apenas por um mês, indo embora para uma fazenda depois que o autor foi morar com ela. Na ocasião, os policiais apenas orientaram a vítima a tentar entrar em contato com a mãe do rapaz, para que ela pegasse os pertences do imóvel e o tirasse do local.

Horas depois, novas ligações foram feitas para as autoridades, afirmando que o homem estava sendo ameaçado novamente pelo autor, que desta vez estaria armado com uma faca. Vendo o caso, os vizinhos imobilizaram o rapaz até a chegada da Polícia Militar, pois da primeira vez ele teria fugido dos policiais.

Porém, a vítima detalhou que o autor estava apenas drogado e agressivo, enquanto ameaçava ele e suas filhas, negando o fato dele estar armado. Agora, com o rapaz preso, ele foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde foi registrado como ameaça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também