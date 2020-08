Homem perturba vizinhos e intimida criança para pedir silêncio em condomínio

Uma moradora do condomínio Parque Avenida na rua Gardenia no bairro Cidade Jardim, relatou à polícia que seu vizinho a está perseguindo e perturbando afirmando que ela faz muito barulho.

De acordo com o boletim de ocorrência, o vizinho de baixo fica batendo no teto para incomodar a vítima, e que na noite de sexta-feira (21), o mesmo bateu diversas veze na porta da mulher dizendo estar incomodado com o barulho.

Entretando, a mulher relata que os sons emitidos em seu apartamento esta dentro da normalidade e que a atitude do vizinho é incompatível com a realidade, e que ontem após bater em sua porta, ele ficou escondido na escadaria esperando que ela ou outro morador do imóvel saísse.

Nesse momento, o filho pequena da moradora saiu do apartamento para receber um amigo, e neste momento o vizinho o intimidou, dizendo para parar de fazer barulho e amedrontou a criança, que foi chorando contar a sua mãe o corrido.

A mulher decidiu denunciar o que segundo ela é uma perseguição que vem sofrendo pois teme que a situação fique mais grave, já que o vizinho também já teve desentendimentos com outros moradores.

