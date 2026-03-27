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Homem quase atropela policiais enquanto empinava moto em Nova Alvorada do Sul

O suspeito acabou sendo preso em flagrante e encaminhado para delegacia

27 março 2026 - 14h24Brenda Assis

Um homem foi preso após ser flagrado realizando manobras perigosas com uma motocicleta na Rua Heitor de Almeida Camargo, em Nova Alvorada do Sul.

De acordo com informações da polícia, o condutor empinava o veículo diante da guarnição. Ao receber ordem de parada, ele desobedeceu e chegou a quase atropelar os policiais, fugindo do local em seguida.

Momentos depois, o suspeito retornou e voltou a executar as manobras perigosas. Ao perceber novamente a presença policial, fugiu outra vez.

Diante da situação, equipes realizaram diligências pela região e conseguiram localizar o homem quando ele entrava em uma residência na Rua Antônio J. Coelho, onde tentava esconder a motocicleta.

Durante a abordagem, o autor resistiu à ação policial e tentou entrar em luta corporal com os agentes, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo. Ainda durante a intervenção, ele teria feito ameaças contra os policiais.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado por direção perigosa, resistência, desobediência e ameaça. A motocicleta foi apreendida e levada ao pátio do Detran.

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