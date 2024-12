Homem que atirou em mulher no Colúmbia é procurado pela polícia

Foi identificado como Matheus Henrique de Oliveira Domingo o homem que atirou e matou Kamylla Scarllet Fernandes Cristaldo, de 28 anos. Apesar do disparo ter acontecido no dia 1 de setembro deste ano no Jardim Colúmbia, a jovem faleceu na quinta-feira (19). O autor está sendo procurado.

Conforme as investigações da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) após os fatos, familiares e conhecidos da vítima passaram a especular a participação de um casal de desafetos no crime. Eles teriam tido um desentendimento com a vítima, alguns meses antes dos disparos, motivado pela venda de alguns móveis da casa que moravam juntos.

Com o avanço da investigação, a participação do casal foi descartada, descartando-se, também, outra possibilidade levantada pelos familiares e imprensa de que poderia se tratar de um assalto. Diante disso, após ter a vítima recuperado a consciência, foi ouvida pelos policiais, ocasião em que foi capaz de indicar quem seria o autor dos disparos e o motivo do crime.

Segundo ela, o autor do crime seria Matheus Henrique de Oliveira Domingos, de 22 anos, namorado de outra amiga com quem a dividia a casa, amiga esta que não se confunde com a primeira suspeita. O motivo para a tentativa de assassinato seria o ciúmes exacerbado do rapaz entre a amizade da vítima e de sua namorada.

Diante disso, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito e, desde então, ele segue foragido. Nos próximos dias, a investigação deverá ser finalizada e encaminhada ao Ministério Público e Poder Judiciário.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também