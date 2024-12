Homem que estuprou menina de 11 anos é preso em Ivinhema

Homem, de 55 anos, foi preso por estupro de vulnerável, na última sexta-feira (13), em Ivinhema.

Conforme as informações policiais, o crime teria ocorrido no ano de 2012, em Curitiba, no Paraná. Na época, a vítima foi a neta da companheira do homem, que tinha apenas 11 anos.

Por conta disso, ele foi condenado a 21 anos e 8 meses de prisão por estupro de vulnerável, mas estava foragido. Na sexta, em apoio à Divisão de Investigações Criminais (DIC)/Centro de Triagem da Polícia Civil do Estado do Paraná, as equipes da DEFRON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) encontraram o homem.

Ele estava trabalhando em um aviário localizado no município, integrando a comunidade e levando uma vida normal. Segundo as informações, ele estava escondido no estado do Mato Grosso do Sul há algum tempo, tentando evitar o cumprimento de sua pena.

A abordagem foi realizada de forma estratégica e sem intercorrências, garantindo o cumprimento integral do mandado de prisão expedido pela Justiça do Estado do Paraná. Após a detenção, o indivíduo foi conduzido para os procedimentos legais cabíveis e encontra-se à disposição do Poder Judiciário.

