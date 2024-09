Homem que foi flagrado estuprando a enteada de 7 anos é preso em Sidrolândia

O homem, que foi flagrado estuprando a enteada, de apenas 7 anos, em Sidrolândia, foi preso durante o começo da tarde desta quarta-feira (4) enquanto se escondia em uma fazenda da região.

Conforme o já divulgado pelo JD1, a mãe da vítima estava na casa do irmão, onde foi arrumar o aparelho celular e havia deixado a vítima na companhia dos quatro irmãos, sob a tutela do companheiro, com quem se relaciona há 5 anos.

Saiba Mais Interior Mãe flagra companheiro abusando sexualmente da filha de 7 anos em Sidrolândia

Porém, o suspeito passou a enviar mensagens para a mulher questionando sobre seu retorno e até induzindo-a a passar em algum lugar para comer antes de voltar para a residência. Desconfiada, ela seguiu para o imóvel.

Segundo informações do site Sidrolândia News, a mulher entrou sorrateiramente na casa e no quarto, presenciou o estupro. O homem estava sem roupa e a filha sem calcinha, onde ele esfregava o órgão genital nas partes íntimas da vítima.

O homem questionava a menina se estava doendo, quando a mãe da vítima gritou e passou a pedir por ajuda. Encurralado, o suspeito fugiu do local em uma motocicleta, pegando uma avenida para a saída de Maracaju.

Após diligências, as equipes conseguiram encontrar o autor em uma propriedade rural. Quando foi localizado, na fazenda em que já havia trabalhado como operador de empilhadeira, ele estava dormindo em um contêiner usado como dormitório.

Quando questionado sobre o crime, o suspeito negou a autoria. Ele também foi indagado sobre os motivos de sua fuga sem levar documentos, celular ou capacete, ao que respondeu que havia entrado em desespero após ser atingido na cabeça por uma garrafa arremessada por sua esposa, embora não apresentasse lesões que comprovassem essa alegação. O homem afirmou que pretendia se apresentar à polícia em uma data futura.

Diante das evidências e da necessidade de garantir a segurança pública, o suspeito foi algemado e conduzido no compartimento de presos para a Delegacia de Polícia Civil. O caso segue sob investigação, e o homem permanece à disposição da Justiça para responder às acusações.

Reportar Erro

Saiba Mais Interior Mãe flagra companheiro abusando sexualmente da filha de 7 anos em Sidrolândia

Deixe seu Comentário

Leia Também