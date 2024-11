Homem que iria sequestrar família é morto em confronto com a polícia em Dourados

Aldo Rodrigues Filho, de 27 anos, morreu ao trocar tiros com as equipes do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil e da Polícia Militar durante a noite de terça-feira (19), em Dourados. O rapaz estava organizando um sequestro quando foi alvo da investigação e abordagem.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo Dourados News, a Polícia Civil estava investigando denuncias de que Aldo estava cobrando uma dívida de cerca de R$ 800 mil, em uma área rural em Indápolis e, diante da dificuldade de receber, vinha realizando ameaças.

Ontem, as equipes descobriram que ele estaria indo até o local para sequestrar a família por conta da falta de pagamento da dívida. No entanto, enquanto seguia para o destino, ele foi abordado pelas autoridades que montaram uma barreira no trevo de acesso ao Distrito de Panambi.

Conduzindo um carro Volkswagen Gol, ele conseguiu escapar do cerco e efetuou disparos contra os policiais. Aldo foi atingido pelo revide das equipes e socorrido ainda com vida, sendo levado para o Hospital da Vida, mas não resistiu e acabou falecendo.

A polícia constatou que o homem carregava no carro uma pistola calibre 380 e cigarros contrabandeados do Paraguai. O caso segue em investigação para esclarecer as circunstâncias do confronto e identificar outros possíveis envolvidos.

