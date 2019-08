Homem que ja foi baleado no mês passado morre alvejado nesta madrugada

Sarah Chaves, com informações do Sidrolândia News

Gleizer Pires Rondon de 31 anos, foi alvejado com disparos de arma de fogo na madrugada desta sexta-feira (30), no bairro Carandazal, no município de Sidrolândia, o corpo ficou estirado na calçada, onde se formou uma poça de sangue.

Um morador da região relata que ouviu 5 disparos nas proximidades e ao sair para verificar percebeu que em frente a sua residência, estava um homem caído sob uma bicicleta, com sangramento na região da cabeça e sem vida.

A Policia Militar foi acionada, imediatamente compareceu ao local onde fizeram a identificação da vítima.

A Polícia Civil acompanhou a perícia no local e, de imediato, iniciou as investigações para identificação do autor e elucidação da motivação e circunstâncias do delito. Foi instaurado inquérito policial para apuração do crime de Homicídio, na Delegacia de Polícia de Sidrolândia.

Gleizer já tinha sido alvo de tiros no último mês e chegou em sua casa todo ensanguentado, sua mãe acionou o Corpo de Bombeiros que o levou para o Hospital que encaminhou para Campo Grande.

