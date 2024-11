Homem que matou a esposa troca tiros com a polícia antes de ser preso em Dourados

Jonemar de Ramos Machado, de 47 anos, suspeito de assassinar a esposa Vanderli Gonçalves dos Santos, de 48 anos, com um tiro na cabeça foi preso durante a manhã desta quinta-feira (28), na região do Jardim Clímax, em Dourados.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Ligado na Notícia, o homem estava sendo procurado pelas equipes do SIG (Setor de Investigações Gerais). Durante diligências, ele foi visto passando com sua caminhonete Chevrolet S10 pelo cruzamento da Rua Antônio Emílio de Figueiredo com a Eulália Pires.

Ao ser abordado, ele chegou a jogar o veículo contra um policial e quase atropelou uma criança. Ainda assim, ele conseguiu escapar e deu inicio a um acompanhamento tático realizado pelas equipes do SIG e da GMD (Guarda Municipal de Dourados) até ser cercado.

Quando parou, Jonemar desceu do carro com a arma na mão e disparou contra as autoridades. Os agentes revidaram, ele não foi atingido, e acabou soltando o revólver, sendo imobilizado em seguida.

Com ele, foi apreendida uma pistola calibre 380, provavelmente a mesma que utilizou para matar a esposa. O caso segue sendo investigado pelas autoridades.

Crime - O casal teria tido uma discussão, quando o homem pegou uma arma e efetuou um disparo contra a cabeça da vítima.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas quando chegou ao local Vanderli já estava sem sinais vitais. Ainda segundo o site, a mulher foi assassinada na cama do casal, e apresentava vários hematomas pelo corpo, indicando que ela vinha sofrendo agressões anteriores.

Equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil foram acionadas para ir até o local. O caso foi registrado como feminicídio.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também