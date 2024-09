Homem que matou a namorada em Batayporã é condenado a mais de 18 anos de prisão

Alexandre França Pessoa foi condenado a 18 anos de prisão por matar Fernanda Daniele de Paula Ribeiro dos Santos, de 36 anos, e abandonar o corpo dela em uma plantação de milho no cascalho que liga os municípios de Batayporã e Nova Andradina, na noite do dia 28 abril de 2021.

Conforme as informações divulgadas, as equipes da Polícia Civil realizou o interrogatório de várias testemunhas e analisou o notebook pessoal da vítima. Isso ajudou a cumprir um mandado de busca e apreensão contra o namorado dela.

No local foi apreendido telefone celular, algumas vestimentas, panos bem como o veículo do investigado, todos submetidos a exame pericial e análise pelos Investigadores de Polícia, resultando na prisão temporária do rapaz. O pedido obteve manifestação favorável do Ministério Público e decretação pelo Poder Judiciário, com cumprimento no dia 02/05/2021 e a respectiva conversão por prisão preventiva.

A investigação apurou que a vítima e o autor possuíam um relacionamento amoroso muito conturbado e, no dia em que Fernanda foi morta teriam marcado de se encontrar, no início da noite.

Após a prática do crime, Alexandre teria tentado se desfazer das provas do crime. Diante dos fatos, o réu foi processado por homicídio triplamente qualificado, por ter sido praticado contra mulher em razão do sexo feminino, ou seja, feminicídio por meio cruel e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido, além ainda de ocultação de cadáver e fraude processual.

A condenação de 18 anos, 10 meses e três dias de reclusão e 6 meses e 22 dias de detenção pelo Tribunal do Júri, com o reconhecimento de todas as qualificadoras.

