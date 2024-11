Homem que matou amigo com golpe de facão na cabeça é preso um ano após o crime

Homem, de 31 anos, foi preso mais de um ano depois de matar o amigo, Marcos Rogério Ramos dos Santos, de 27 anos, com golpes de facão durante um dia de bebedeira em Itaquiraí, no mês de agosto de 2023.

Conforme as informações policiais, a ação de policiais civis da 1ªDP de Naviraí prendeu o autor durante a manhã desta quinta-feira (21), em uma residência no Bairro Nelson Trad. O homem estava escondido no local.

O suspeito possuía um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Itaquiraí, por ter sido identificado como o autor de um homicídio ocorrido em 10 de agosto.

Segundo consta, o suspeito era amigo da vítima e, no dia dos fatos, ambos estavam consumindo bebidas alcoólicas em um bar, quando o autor teria ceifado a vida do jovem desferindo um golpe de facão contra sua cabeça.

